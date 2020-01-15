Раді пропонують офіційно визнати політичне значення Революції Гідності

Група народних депутатів на чолі з Олександрою Устіновою (фракція "Голосу") зареєструвала у парламенті проєкт постанови "Про заяву Верховної Ради України у зв'язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності".

Документ зареєстрований за номером 2739, повідомляється на сайті парламенту.

Текст документа наразі відсутній.

Водночас, у партії “Голос” наголошують, що пропонована постанова передбачає офіційне визнання важливості Революції Гідності, її політичного значення і ролі у державотворенні.

"А також — відповідальність режиму Віктора Януковича та окремих його діячів за порушення прав і свобод людини, злочини проти людяності та підрив основ національної безпеки і оборони України, що став не останньою передумовою анексії Криму, російської збройної агресії та окупації українських територій", — наголошують у політсилі.

Ініціаторами заяви виступили депутати парламентської фракції "Голосу". Заяву підписали голова партії "Голос" Святослав Вакарчук і голова партійної фракції Сергій Рахманін, співголова фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, голова фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко, перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко та ще 27 народних депутатів.

"Офіційна позиція законодавчого органу щодо Революції Гідності, її передумов і наслідків є нагальною з огляду на спроби унеможливити притягнення до політичної і кримінальної відповідальності осіб, чиї дії завдали непоправної шкоди державі та суспільству", — зауважують у партії.

Ця заява, підкреслюють у "Голосі", є необхідним і невідкладним наступним кроком після ухвалення постанови ВР "Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей", законів "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", а також заяви українського парламенту до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції цього суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.