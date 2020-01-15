Визнання Іраном провини за збиття українського Боїнга вдарило по російській пропаганді – EuvsDisinfo

Чому б і Путіну не зізнатися у злочині, який призвів до трагедії з МН17?

Визнання Іраном провини за збиття українського Боїнга поставило російських пропагандистів у незручне становище, адже наштовхує на прямі паралелі з поведінкою Росії, яка вперто не визнає відповідальності за збиття малайзійського рейсу МН17 у 2014 році над окупованим Донбасом.

Про це повідомляє європейське видання EUvsDisinfo, яке видається під егідою Європейської служби зовнішніх дій та спеціалізується на викритті дезінформації й пропаганди, що спрямовані проти громадян Євросоюзу.

Катастрофа літака МАУ в Ірані / Фото: АА

«Російські державні медіа опинилися у незручній позиції, коли Тегеран у суботу визнав, що збив рейс Українських авіаліній PS752, ймовірно, в результаті помилки. Іранський інцидент відлунням повторює ситуацію з рейсом МН17 Малайзійських авіаліній, який був збитий над східною Україною 17 липня 2014 року, як можна припускати, також у результаті помилки. Кремль все ще спростовує свою відповідальність за цей інцидент, незважаючи на численні й переконливі докази», – йдеться у публікації.

Європейське видання робить аналіз того, як російські медіа інтерпретували трагедію, що відбулася в Ірані. Центральні російські канали називали версію щодо збиття українського літака черговою спробою «демонізувати Іран», ще одним випадком ‘highly likely’ (високої ймовірності), – цей термін був використаний британською владою для опису російського залучення до «справи Скрипалів» навколо отруєння у Солсбері й осміяний російськими пропагандистами.

Катастрофа літака МАУ в Ірані / Фото: АА

Кремлівські пропагандисти звинувачували Захід і США, які прямо вказали на факт збиття Іраном українського літака, у спробі «відволікти увагу» світового співтовариства від розвитку конфлікту між Іраном і США. Російське видання «Военное обозрение» договорилося навіть до того, що звинуватило Сполучені Штати у трагедіях як з українським літаком в Ірані, так і з малайзійським рейсом над східною Україною, цинічно назвавши падіння Боїнгів «таємною зброєю США». Всі ці тези звучали, зрозуміло, до того, як Іран визнав свою провину. Але саме ці та подібні до них повідомлення були підхоплені більшістю російських офіційних ЗМІ.

«Можна було б припускати, що зараз прийшов час, щоб Кремль надав правді шанс, в ім’я родин та близьких жертв рейсу MH17. Але дуже малоймовірно, що зізнання Ірану надихне Москву розповісти правду, адже така правда розбиває на дрібні друзки весь наратив Кремля про власну відсутність на сході України», – зазначає EUvsDisinfo. Видання нагадує, що 298 чоловіків і жінок на борту Боїнга 777 загинули в результаті ураження літака російською ракетою «земля-повітря» системи «Бук».

MH17

При цьому EUvsDisinfo наводить думки незалежних журналістів про те, що російська брехня навколо трагедії рейсу МН17 спричинила «непоправну шкоду» для міжнародної репутації Росії, і зауважує, що Кремль міг би визнати правду, за прикладом власних вищих посадовців.

«Напевно, найбільш яскравий приклад визнання Кремлем власної брехні виходить від самого президента Путіна, коли були скинуті маски в Криму. У документальній стрічці через рік після незаконної анексії Криму він визнав, що наказ про інтервенцію був відданий за кілька тижнів до проведення так званого «референдуму» на українському півострові. Тоді ж президент визнав, що невідомі «зелені чоловічки» насправді були російськими військами, і що офіційне заперечення цього факту було не більше ніж димовою завісою», – зазначає європейське видання.

Дмитро Шкурко

Перше фото: АА