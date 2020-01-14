Парламент проведе слухання щодо виконання Україною рішень Євросуду

Верховна Рада ухвалила постанову "Про проведення парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини" (№2468).

Рішення підтримали 338 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Постанова передбачає проведення 25 березня 2020 року в залі пленарних засідань Верховної Ради парламентських слухань на тему: "Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини".

Кабінету міністрів до 16 березня 2020 року Рада доручила підготувати і подати до парламенту тиражовані для народних депутатів інформаційно-аналітичні матеріали з питання парламентських слухань та відповідні пропозиції до рекомендацій парламентських слухань, визначити доповідача із зазначеного питання.

Планується запросити для участі в парламентських слуханнях представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, науковців та експертів та журналістів.