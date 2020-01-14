Комітет у середу вирішить, чи включати законопроєкт "Про працю" в порядок денний Ради

Комітет Верховної Ради на своєму засіданні в середу, 15 січня, розгляне питання щодо включення законопроєкту "Про працю" до порядку денного парламенту.

Про це сказала голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третьякова під час медіазаходу у форматі мосту із регіонами, присвячений проєкту закону "Про працю" №2708, що проходить в Укрінформі.

"Приходьте на засідання комітету, цей законопроєкт буде розглядатися завтра, як питання, включати його чи ні до порядку денного Верховної Ради", - сказала Третьякова.

Вона вважає, що законопроєкт про працю - "це історичний шанс для України зробити економічний прорив".

"У мене велике прохання до всієї української нації - дозвольте Кабінету міністрів України, Верховній Раді створити прецедент і показати, що нові відносини можуть приносити економічний прорив. Якщо не вийде - беру на себе також зобов’язання, що ми будемо повертатися до тих радянських, соціалістичних пільг, які були", - заявила народний депутат.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 "Про працю" зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Він складається з 98 статей і 10 розділів.

Законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.