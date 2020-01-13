Комітет Ради затвердив заяву про участь постійної делегації у ПАРЄ в 2020 році

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва затвердив текст проєкту Заяви Верховної Ради "Щодо участі Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році".

Відповідне рішення ухвалили члени комітету на засіданні в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з текстом заяви, пропонується Верховній Раді доручити Постійній делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї Ради Європи, реалізуючи право України як повноправного члена Ради Європи, подати свої повноваження на затвердження для участі у щорічній сесії ПАРЄ 2020 року.

Як повідомлялося, 11 січня 2020 року голова Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько зареєструвала проєкт постанови 2718 "Про Заяву Верховної Ради України "Щодо участі Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році".

ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу у квітні 2014 року через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій Асамблеї, санкції проти РФ продовжувалися кілька разів. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі Асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила сплачувати внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав у ПАРЄ. З'явився варіант, що Росія взагалі покине ПАРЄ. Після цього почали говорити, що неучасть Росії в ПАРЄ обмежує права російських громадян, зокрема неможливість оскарження рішень російського суду в ЄСПЛ.

У підсумку в ніч проти 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила делегації РФ вже 25 червня повернутися в асамблею. Ця резолюція виключає повторне запровадження серйозних санкцій проти російських депутатів. У відповідь на це делегації Латвії, Литви, Естонії, Словаччини, України, Грузії та Польщі залишили залу засідань.

Делегація України в Парламентській Асамблеї Ради Європи офіційно відмовилась від участі в осінній сесії організації.