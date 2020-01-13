Президент підписав закон про електронну фінзвітність партій

Президент Володимир Зеленський підписав закон про спрощення процедури подання фінансової звітності політичних партій і переведення її подання із з паперової в електронну форму.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції" № 410-ІХ, ухвалений Верховною Радою 19 грудня 2019 року", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що закон спрощує процедуру подання фінансової звітності політичних партій, передбачену законом "Про політичні партії", замінюючи паперову форму фінансової звітності на електронну.

"Це дасть змогу зменшити навантаження на представників політпартій, відповідальних за складання й подання фінансової звітності, та підвищить ефективність діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)",- пояснили в ОП.

Так, згідно з законом, після створення та запуску електронної системи звітності представники партій матимуть змогу заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру онлайн на сайті НАЗК та подавати їх через електронну систему.

НАЗК повинне за шість місяців з дня набрання чинності цим законом забезпечити розробку та функціонування електронної системи подання звітності партій.

До початку роботи цієї електронної системи політсили подають звітність, як зазвичай.

Закон також передбачає можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, зокрема онлайн, за умови, що такі системи дозволятимуть чітко ідентифікувати донора та призначення здійснюваного платежу.

Закон також визначає предмет внутрішньопартійних фінансових аудитів і незалежних зовнішніх фінансових аудитів партій, що сприятиме належній верифікації фінансової звітності перед її перевіркою НАЗК.

Крім того, документ передбачає посилення незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю щодо фінансування діяльності партій і використання ними коштів.