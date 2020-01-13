Рада планує у вівторок ухвалити постанову щодо збитого в Ірані літака МАУ

Рада планує у вівторок ухвалити постанову щодо збитого в Ірані літака МАУ

Укрінформ
Голова ВР Дмитро Разумков закликав представників комітетів ВР з питань зовнішньої політики і міжнародного співробітництва та з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підготувати проєкт постанови щодо збитого літака МАУ, щоб влада змогла ухвалити її вже у вівторок.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би звернутися до комітетів з питань національної безпеки і оборони та міжнародного співробітництва провести засідання та висловити свою позицію, позицію Верховної Ради України. Так само я звертаюся до наших колег підготувати постанову Верховної Ради України щодо цих подій, зробити це якомога швидше. І думаю, що було б дуже правильно зробити це сьогодні для того, щоб завтра ми могли розглянути її в залі Верховної Ради України. Деякі напрацювання у вас уже є", - наголосив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових відповідно до Монреальської конвенції.

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