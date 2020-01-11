Меркель після зустрічі з Путіним зробила заяву щодо врегулювання на Донбасі

Меркель після зустрічі з Путіним зробила заяву щодо врегулювання на Донбасі

Укрінформ
Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає, що всі учасники "нормандського формату" мають волю для врегулювання конфлікту на сході України.

Про це вона заявила після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До наступного саміту (у "нормандському форматі") ми зробимо подальші важливі кроки з втілення Мінських угод. Ми згодні, що у нас є основа, базис, на якому ми повинні працювати при всіх складнощах… Це вимагає багато часу, але у нас є воля для цього", - сказала Меркель.

Серед досягнень кінця минулого року вона згадала обмін утримуваними особами після саміту в Парижі, але додала, що не всі питання вдалося вирішити, зокрема, чергове перемир’я є неповним.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" — України, Росії, Франції та Німеччини. Участь у ній узяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Вони, зокрема, підтримали обмін утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх", який відбувся 29 грудня.

Фото: Steffen Seibert‏, Twitter

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