У Зеленського анонсували тристоронню телефонну розмову Україна-Франція-Німеччина

Глава Української держави Володимир Зеленський та Президент Франції Еммануель Макрон обговорили виконання домовленостей нормандського саміту та домовилися про тристоронню телефонну розмову у форматі Україна – Франція – Німеччина найближчим часом.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів щодо авіакатастрофи українського літака в Ірані, повідомляє пресслужба Президента України.

“Лідери двох країн також обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі. Володимир Зеленський поінформував Президента Франції про актуальну безпекову ситуацію на Донбасі. Глави держав домовилися продовжити двосторонній діалог. Крім того, сторони домовилися про тристоронній дзвінок у форматі Україна – Франція – Німеччина найближчим часом”, - ідеться в повідомленні.

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Також за даними ОП, Макрон погодився відвідати Київ на запрошення українського Президента України.