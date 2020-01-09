Україна візьме участь у дебатах Ради Безпеки про дотримання Статуту ООН

9 січня Україна візьме участь у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН про дотримання Статуту ООН як основи підтримання міжнародного миру та безпеки.‬

Про це повідомив речник постійного представництва при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Мета дебатів, які проводить В’єтнам як голова Радбезу в січні, зазначив він, "дати відповідь на питання: чого не вистачає для того, щоб Статут ООН став Біблією міжнародних відносин, які крапки потрібно з’єднати, щоб держави-порушники відчували відповідальність за свої дії, як перейти від стадії "глибокого занепокоєння" до більш ефективних дій".

Від України, за словами Ніколенка, у дебатах візьме участь заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

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Речник постпредства також нагадав, що Україна як країна засновниця ООН безпосередньо причетна до розробки Статуту ООН і що тодішній український постпред (1945 року) очолював робочу групу з розробки преамбули та розділу І документа – про цілі та принципи ООН.

За словами Ніколенка, агресія проти України та Грузії, конфлікти в Сирії, Лівії та Ємені доводять, що "нікуди не поділися ті, хто готовий порушувати світовий порядок, заснований на міжнародних принципах".