Україна візьме участь у дебатах Ради Безпеки про дотримання Статуту ООН
Про це повідомив речник постійного представництва при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.
Мета дебатів, які проводить В’єтнам як голова Радбезу в січні, зазначив він, "дати відповідь на питання: чого не вистачає для того, щоб Статут ООН став Біблією міжнародних відносин, які крапки потрібно з’єднати, щоб держави-порушники відчували відповідальність за свої дії, як перейти від стадії "глибокого занепокоєння" до більш ефективних дій".
Від України, за словами Ніколенка, у дебатах візьме участь заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
Речник постпредства також нагадав, що Україна як країна засновниця ООН безпосередньо причетна до розробки Статуту ООН і що тодішній український постпред (1945 року) очолював робочу групу з розробки преамбули та розділу І документа – про цілі та принципи ООН.
За словами Ніколенка, агресія проти України та Грузії, конфлікти в Сирії, Лівії та Ємені доводять, що "нікуди не поділися ті, хто готовий порушувати світовий порядок, заснований на міжнародних принципах".