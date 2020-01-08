Українським літакам заборонили польоти над Іраком
Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.
Зазначається, що заборона набуває чинності з 00:00 9-го січня 2020-го року. Вона поширюється на усіх експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні.
За словами прем’єра, вже розпочинається позапланова перевірка "забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ПрАТ "Міжнародні авалінії України".
Раніше повідомлялося, що українська сторона ухвалила рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану.
Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.
Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.
Раніше в МАУ оприлюднили список загиблих членів екіпажу літака - трьох пілотів та 6 бортпровідників.