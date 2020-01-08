Українським літакам заборонили польоти над Іраком

Державна авіаційна служба заборонила українським авіакомпаніям виконання польотів у повітряному просторі Іраку.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

Зазначається, що заборона набуває чинності з 00:00 9-го січня 2020-го року. Вона поширюється на усіх експлуатантів повітряних суден, зареєстрованих в Україні.

За словами прем’єра, вже розпочинається позапланова перевірка "забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ПрАТ "Міжнародні авалінії України".

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Раніше повідомлялося, що українська сторона ухвалила рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.

Раніше в МАУ оприлюднили список загиблих членів екіпажу літака - трьох пілотів та 6 бортпровідників.