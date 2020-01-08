Україна надасть всю необхідну допомогу у розслідуванні причини авіакатастрофи у Тегерані

Україна надаватиме всю необхідну підтримку і допомогу у розслідуванні причини авіакатастрофи рейсу PS 752 Тегеран – Київ.

Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

"Уряд України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Україна зі свого боку надаватиме всю необхідну підтримку і допомогу та готова розслідувати причини авіакатастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема Чиказької конвенції", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про відправлення пошуково-рятувальної групи до Ірану для здійснення спільних заходів щодо розслідування причин трагедії та репатріації тіл загиблих громадян України.

У складі групи від України до Ірану вирушать представники ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляв Укрінформ, у літаку, що виконував рейс PS 752 Тегеран – Київ, загинули 176 людей.

За оновленою інформацією, на борту перебували 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 - Ірану, 10 - Швеції, 4 – Афганістану, З - Німеччини, 3 – Великої Британії.

Фото: АА