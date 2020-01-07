Зеленський та Помпео узгодили питання, які будуть обговорені під час зустрічі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майком Помпео.

Про це повідомляє Офіс Президента.

"Співрозмовники обговорили загострення ситуації на Близькому Сході після атак на коаліційні сили в Іраку та нападу на американське посольство в Багдаді. Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні та глобальної безпеки. Президент України висловив занепокоєння можливим загостренням ситуації в Іраку та регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно залишать країну", - йдеться у повідомленні.

Зеленський детально поінформував Помпео про результати домовленостей, досягнутих під час нормандської зустрічі, а також про плани українського уряду щодо відновлення миру на сході України. Помпео особливо відзначив звільнення полонених і привітав укладення важливого контракту на транзит газу в Європу.

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Президент України подякував за незмінну підтримку з боку Сполучених Штатів у відновленні миру на сході України та поверненні Криму. Зеленський також висловив особливу вдячність Президенту США Дональду Трампу та Конгресу за рішення про надання фінансової та матеріальної допомоги сектору безпеки й оборони нашої держави.

Домовлено, що ці та інші питання будуть докладно обговорені під час зустрічі Володимира Зеленського та Державного секретаря США.

Крім того, сторони обмінялися привітаннями з нагоди Різдвяних свят.

Раніше повідомлялося про запланований візит Помпео до України 3 січня. Однак державний секретар США змушений був відтермінувати його через необхідність перебування у Вашингтоні, аби відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході у зв'язку з повідомленням про вбивство командувача елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерала Касема Сулеймані, а також заступника командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса, ліквідованих ракетним ударом поблизу летовища Багдада, що викликало хвилю протестів. Влада Ірану у цьому зв'язку оголосила про вихід Тегерана з ядерної угоди 2015 року та пообіцяла Штатам помститися за вбивство генерала.