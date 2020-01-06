Зеленський нагадав, що український “Щедрик” дарує різдвяний дух всьому світу

Зеленський нагадав, що український “Щедрик” дарує різдвяний дух всьому світу

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський привітав з Різдвом Христовим і нагадав, що український “Щедрик” на мелодію Миколи Леонтовича дарує різдвяний дух по всьому світу.

Вітання Президент оприлюднив у Facebook.

“Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині! Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його!” - написав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що "Колядку дзвонів", написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях.

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“Так український "Щедрик" дарує різдвяний дух по всьому світу. Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю”, - зазначив Президент.

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