Зеленський нагадав, що український “Щедрик” дарує різдвяний дух всьому світу

Президент Володимир Зеленський привітав з Різдвом Христовим і нагадав, що український “Щедрик” на мелодію Миколи Леонтовича дарує різдвяний дух по всьому світу.

Вітання Президент оприлюднив у Facebook.

“Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині! Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його!” - написав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що "Колядку дзвонів", написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях.

“Так український "Щедрик" дарує різдвяний дух по всьому світу. Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю”, - зазначив Президент.