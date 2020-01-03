Мендель розповіла про свою кар'єру та три професійні правила

Прессекретарка Президента Юлія Мендель вважає одним з основних завдань для працівників комунікаційної сфери зміну іміджу України у світі.

Про це вона написала у Facebook.

“На сьогодні для нас, комунікаційників, є важливі завдання. А саме: змінити імідж України на міжнародній арені, змінити його для нас, українців, пояснити, що в єдності наша сила і що в нас, українців, чимало причин почуватися переможцями. Адже ми такі і є”, - зазначила Мендель.

Вона зауважила, що сьогодні виповнюється сім місяців, як працює на посаді прессекретарки Президента, а цього місяця - три роки, як потрапила в комунікації.

Речниця глави держави поділилася трьома правилами для комунікаційників, які випрацювала за цей час.

Першим таким правилом Мендель вважає те, що меседж без контексту не має значення. За її словами, які б меседжі не хотів донести спікер, поки він не створить контексту для інтерв’юерів, усе сказане ним може бути поставлене в контекст розуміння ситуації інтерв‘юерами.

Друге правило, яке визначила для себе прессекретарка Президента, - це те, що не треба виправдовуватися.

“У кожній ситуації має бути чітко зважена межа: де закінчується пояснення позиції, а починається виправдання. Виправдання ставить одразу у програшну позицію, адже спікер наче вже визнає провину за собою. Тому меседж позиції має бути чітким, лаконічним, він має заводити аудиторію на ваше інформаційне поле, а не відбивати напад на території нападників. Інформаційні атаки в більшості абсурдні і нелогічні. Тому варто пояснювати, чому вони нелогічні, відкриваючи реальність, а не виправдовуватися. Виправданнями не перемогти”, - пояснила вона.

Третім правило для Мендель є те, що комунікація ніколи не діятиме без суті.

“Якщо нема ідеї, лідера, події, не буде і якісної комунікації. Не беріться комунікувати непотріб. Це нівелює ідею і якісних комунікацій, і високої професійності, і сенсу життя. Комунікація непотребу чи порожнечі - це обман. А ніхто з нас не хоче присвятити життя обману”, - переконана вона.

Водночас, серед досягнень минулого року прессекретарка глави держави відзначила перший профайл українського президента у The New Yorker та першу обкладинку Time із його фото. Утім, за її словами, основна заслуга тут не пресслужби, а самого Зеленського.

“Поки український президент перетворюється на одного з найвпливовіших людей у світі, нам, українцям, варто очікувати ще більше приємних новин у 2020”, - вважає Мендель.

Як повідомлялося, журнал Time помістив Зеленського на обкладинку. Стаття під назвою The Man in the Middle, яка перекладається як "Чоловік посередині", опублікована в номері за 16 грудня 2019 року.