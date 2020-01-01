У ДБР заявили, що не впоралися із завданнями та викликами

За підсумками 2019 року Держбюро розслідувань не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

«Новоутворене ДБР за підсумками 2019 року не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення. Під час ознайомлення з його роботою встановлено суттєві порушення як в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і кадровим та технічним забезпеченням», - указується в повідомленні.

У зв'язку з цим ДБР запрошує громадськість до обговорення «шляхів подолання кризових явищ, підвищення ефективності роботи слідчих та оперативних підрозділів».

Окрім того, зазначається, що для запису на особистий прийом до керівництва Держбюро слід надсилати листи з аргументацією терміновості та суспільної значущості теми.

У відомстві нагадали свою електронну адресу: informator@dbr.gov.ua.

«Ми чекаємо на ґрунтовну інформацію про зловживання високопосадовців та правоохоронців, їхні приховані активи, корупційні зв'язки та ін.», - наголошують у ДБР. При цьому зауважується, що у листах мають бути чітко викладені факти та обставини, надано їх підтвердження.

Як повідомлялося, 27 грудня Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Тимчасово виконуючою обов’язки директора відомства глава держави призначив Ірину Венедіктову.