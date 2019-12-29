Зеленський уже в "Борисполі" - Мендель

Президент Володимир Зеленський прибув в аеропорт "Бориспіль", куди незабаром має прилетіти літак зі звільненими з полону бойовиків українцями.

Про це розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання журналіста, чи прибув на летовище уже Президент, вона відповіла: "Так".

Крім того, Мендель зазначила, що літак зі звільненими бранцями має прилетіти до "Борисполя" приблизно за годину.

Раніше під час обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.