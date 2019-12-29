У Єврокомісії привітали підписання Зеленським нового Виборчого кодексу

Заступниця голови генерального директорату Європейської комісії з політики сусідства та розширення Катаріна Матернова назвала гарною новиною підписання президентом України Володимиром Зеленським нового Виборчого кодексу.

Про це вона написала у Твіттер.

"Гарні новини щодо виборчої реформи в Україні", — зазначила вона.

Раніше економіст Андерса Аслунда у дописі щодо підписання Зеленським цього документу зауважив: "Президент України Зеленський підписав новий виборчий кодекс України. Відтепер вибори будуть з пропорційними лише партійними спискам, 5% прохідний бар'єр для представництва у парламенті, більше немає одномандатних виборчих округів. Чудово!".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 грудня повторно розглянула й ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів.

Оновлений Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс.

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Однак Президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.

27 грудня Зеленський підписав Виборчий кодекс.