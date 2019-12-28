Пристайко про імпічмент для Трампа: Досить виснажливо бути в центрі уваги світу

Україна опинилася чи не в центрі світової уваги у зв'язку з процедурою імпічменту президента Дональда Трампа, і це дуже виснажливо.

Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю редакції мережі «RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)».

«Україна стрясає наймогутніші уряди світу!... Дехто з нас бажав би, щоб Україна була найнуднішою країною на землі… Досить виснажливо бути в центрі уваги світової громадськості», - зазначив Пристайко.

За його словами, те, що Україна перебуває в центрі провадження щодо імпічменту проти президента США, «не є добрим».

Глава МЗС також наголосив, що Київ аж ніяк не зацікавлений у погіршенні відносин зі Сполученими Штатами.

Коментуючи розмову президентів України та США, в якій Зеленський і Трамп говорили про недостатню підтримку України з боку Європи, Німеччини та особисто канцлера Ангели Меркель, Пристайко висловив сумнів, що такі висловлювання могли б образити Меркель. На його переконання, канцлер ФРН за час тривалого перебування на посаді виробила імунітет щодо таких речей і «її б не мали дивувати окремі висловлювання, якими глави держав обмінюються в конфіденційних розмовах».

«Президент Зеленський в жодному разі не хотів образити німців», - запевнив Пристайко.

Він також зауважив, що подібного роду заяви не є чимось незвичайним у конфіденційних розмовах політичних лідерів. Тож щоразу, коли представники інших країн кажуть, що «висловлювання були не дуже дружні», Пристайко пропонує їм згадати, що вони кажуть про Україну в конфіденційних розмовах, і після цього, зазвичай, тема є вичерпаною.

Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським. У розмові Трамп критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Зеленський з ним погоджувався. Зеленський також критикував Париж і Берлін за недостатні санкції щодо Росії.

Сам Зеленський, коментуючи це журналістам, висловив переконання, що своїми словами не образив Меркель.