Розмова із Зеленським була ідеальною — Трамп

Розмова із Зеленським була ідеальною — Трамп

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з Президентом України Воломиром Зеленським була ідеальною та без тиску.

Про це він написав у Twitter.

“Не було злочину, телефонна розмова з Україною (Президентом України Володимиром Зеленським — ред.) була ідеальною та “без тиску””, - написав Трамп.

Він додав, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі має нуль голосів від республіканців у Сенаті, але хоче нав'язати свої правила.

Раніше, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі посилила тиск на Сенат з вимогою забезпечити "справедливий" судовий процес щодо імпічменту Дональда Трампа та проведення слухань зі свідками, яких раніше блокував президент, зокрема ексрадника президента з питань нацбезпеки Джона Болтона та в.о. керівника адміністрації Білого дому Міка Малвені.

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Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

19 грудня Палата представників США проголосувала за оголошення імпічменту президента Трампа. Сенат має намір розпочати судове слухання щодо імпічменту в січні 2020 року.

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