Розмова із Зеленським була ідеальною — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з Президентом України Воломиром Зеленським була ідеальною та без тиску.

Про це він написав у Twitter.

“Не було злочину, телефонна розмова з Україною (Президентом України Володимиром Зеленським — ред.) була ідеальною та “без тиску””, - написав Трамп.

Why should Crazy Nancy Pelosi, just because she has a slight majority in the House, be allowed to Impeach the President of the United States? Got ZERO Republican votes, there was no crime, the call with Ukraine was perfect, with “no pressure.” She said it must be “bipartisan... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 грудня 2019 р.

Він додав, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі має нуль голосів від республіканців у Сенаті, але хоче нав'язати свої правила.

Раніше, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі посилила тиск на Сенат з вимогою забезпечити "справедливий" судовий процес щодо імпічменту Дональда Трампа та проведення слухань зі свідками, яких раніше блокував президент, зокрема ексрадника президента з питань нацбезпеки Джона Болтона та в.о. керівника адміністрації Білого дому Міка Малвені.

Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

19 грудня Палата представників США проголосувала за оголошення імпічменту президента Трампа. Сенат має намір розпочати судове слухання щодо імпічменту в січні 2020 року.