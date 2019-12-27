Зеленський назвав перемогою отримання $2,9 мільярда компенсації від Газпрому

Президент України Володимир Зеленський привітав отримання НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд компенсації від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це він зазначив у Facebook.

"Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей", - повідомив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Україна отримала 2,918 млрд дол. США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу в спорі з Газпромом.

Трибунал підтвердив порушення Газпромом зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд дол. За цим рішенням Газпром мав сплатити Нафтогазу близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках.

Першу частину компенсації - 2,1 млрд дол. з присуджених 4,63 млрд дол. Нафтогаз отримав у вигляді газу, що був поставлений Газпромом у 2014 році. Нафтогаз відобразив цю частину виграшу у звітності за 2017 рік і сплатив відповідні податки і дивіденди до державного бюджету у 2018 році.

Фото: president.gov.ua