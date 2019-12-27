Сорочки та кафе Кабміну - Милованов сказав, на що витрачає гроші

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов каже, що зараз не витрачає багато із зарплати через те, що постійно перебуває в офісі.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

“Я взагалі скаржуся на зарплати всіх українців. Я вважаю зарплати всіх мають бути високими, я для того тут і працюю. Це стосується всіх. Якби я хотів собі високу зарплату, я б продовжив працювати професором американського чи українського університету... і отримував би ту саму зарплату. Тобто моє незадоволення йде в загальний стан економіки. Нам потрібно розвивати економіку, для того щоб зростали зарплати. У мене насправді зараз витрати досить маленькі, тому що я не подорожую, і я постійно знаходжуся в офісі, їм я тут в кафе на третьому поверсі, всіх запрошую подивитеся на ціни, і в принципі це все. Ну ще мені потрібні сорочки і їх купую. Тобто я зараз не багато витрачаю”, - сказав Милованов, коментуючи свою зарплату.

Як повідомлялося, раніше Милованов заявляв, що зарплата міністра економіки України має становити від 5000 до 10 000 доларів.