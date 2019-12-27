Суд заблокував дотації аграріям на мільярд — Милованов

Міністр розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що через позов "Всеукраїнської аграрної ради" до Кабміну заблоковані дотації аграріям на суму майже 1 млрд грн.

Про це він сказав під час брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кабінет міністрів у цьому році профінансував усі програми, які були в бюджеті державної підтримки сільського господарства обсягом на 3,4 млрд грн, але ще майже на 1 млрд грн виплат наразі заблоковані у судовому порядку через позов "Всеукраїнської аграрної ради" до попереднього уряду. Позов Всеукраїнської аграрної ради, яка представляє аграріїв, заблокував можливість виплати 1 млрд грн в цьому році", - заявив Милованов.

За його словами, протягом 2019 року було виплачено понад 2,8 млрд грн на розвиток фермерства, тваринництва, садівництва також компенсація за залученими кредитами та компенсація закупленої сільгосптехніки та обладнання.

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Окрім того, зауважив він, 27 грудня, було виплачено понад 270 млн грн за програмою підтримки хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягід, а також 337 млн грн - за програмою фінансової підтримки заходів в агропромисловому у комплексі шляхом здешевлення кредитів.

"26 грудня 2019 року Міністерство юстиції України подало касаційну скаргу до Верховного суду України. У 2020 році ми виконаємо всі програми підтримки аграрного сектору, а також будемо працювати над тим, щоб відновити та поновити можливість отримати підтримку за тими програмами, які зараз є заблокованими", - наголосив Милованов.