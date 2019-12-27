Зеленський достроково зняв догани із заступників Богдана

Президент Володимир Зеленський достроково зняв догани із першого заступника та заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова і Кирила Тимошенка, оголошені у вересні.

Відповідний указ №958/2019 від 26 грудня опублікований на сайті глави держави.

"Зняти достроково догану, оголошену Указом Президента України від 17 вересня 2019 року № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", із: Трофімова Сергія Володимировича — першого заступника керівника Офісу Президента України; Тимошенка Кирила Владленовича — заступника керівника Офісу Президента України", - зазначається у документі.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 вересня указом №699/2019 оголосив догани Трофімову та Тимошенку "за неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки Президента України Зеленського до Дніпропетровської області".