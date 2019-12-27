Зеленський достроково зняв догани із заступників Богдана

Зеленський достроково зняв догани із заступників Богдана

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський достроково зняв догани із першого заступника та заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова і Кирила Тимошенка, оголошені у вересні.

Відповідний указ №958/2019 від 26 грудня опублікований на сайті глави держави.

"Зняти достроково догану, оголошену Указом Президента України від 17 вересня 2019 року № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", із: Трофімова Сергія Володимировича — першого заступника керівника Офісу Президента України; Тимошенка Кирила Владленовича — заступника керівника Офісу Президента України", - зазначається у документі.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 17 вересня указом №699/2019 оголосив догани Трофімову та Тимошенку "за неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки Президента України Зеленського до Дніпропетровської області".

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