Зеленський звільнив ще двох чиновників

Президент Володимир Зеленський звільнив Максима Гребенюка з посади керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони.

Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті глави держави.

“Звільнити Гребенюка Максима Васильовича з посади керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України”, - зазначається в документі.

Максим Гребенюк був призначений керівником Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України у жовтні 2015 року.

Також Президент звільнив Олександра Склярова з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

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Відповідний указ №953/2019опублікований на сайті глави держави.

“Звільнити Склярова Олександра Івановича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, згідно з поданою ним заявою про відставку відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про телекомунікації”, - ідеться в документі.