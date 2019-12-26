Зеленський звільнив ще двох чиновників
Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті глави держави.
“Звільнити Гребенюка Максима Васильовича з посади керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України”, - зазначається в документі.
Максим Гребенюк був призначений керівником Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України у жовтні 2015 року.
Також Президент звільнив Олександра Склярова з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Відповідний указ №953/2019опублікований на сайті глави держави.
“Звільнити Склярова Олександра Івановича з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, згідно з поданою ним заявою про відставку відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про телекомунікації”, - ідеться в документі.