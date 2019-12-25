США 28 років тому визнали незалежність України

Сполучені Штати Америки 28 років тому визнали незалежність України й нині продовжують відстоювати її суверенітет і територіальну цілісність в умовах російської агресії.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

"28 років тому в цей день США визнали незалежність України. Ми продовжуємо твердо виступати на боці наших українських партнерів на підтримку їхньої незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в умовах неприйнятної агресії Росії", - зазначається в повідомленні.

1991 року Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну державу (після розвалу СРСР). Тодішній Президент США Дж.Буш оголосив про це рішення у своєму зверненні до нації