Зеленський призначив 49 суддів
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив суддю Кіровоградського окружного адміністративного суду та 48 суддів загальних місцевих судів.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
"Призначити Кравчук Ольгу Володимирівну на посаду судді Кіровоградського окружного адміністративного суду", - зазначається в указі №937/2019.
Водночас указом №936/2019 Президент призначив 48 суддів на посади у місцевих загальних судах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Києві.