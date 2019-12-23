"ЄС” заявляє, що стала другою на виборах в ОТГ

"Європейська солідарність" заявляє, що стала другою серед партій за результатами виборів голів об'єднаних територіальних громад (ОТГ), які відбулися 22 грудня.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

“Впевнені перемоги у своїх громадах здобули: Валентина Снісаренко з результатом підтримки понад 81% виборців, яка очолить Йосипівську ОТГ Кіровоградської області, Василь Совгуть – 63,3% на виборах у Рафалівській ОТГ Рівненської області та Анатолій Скороход – 50% в Олексіївській ОТГ Кіровоградської області; Крупенко Віталій – у Зазимській ОТГ”, - йдеться у повідомленні.

За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників «Слуги народу», 4 представників від «Європейської солідарності», 3 – "Батьківщини", 1 – партія "Укроп", 1 – "Наш край".

Члени партії "Європейська солідарність" і кандидати, які висувалися за підтримки партії, будуть відстоювати курс на децентралізацію, започаткований п’ятим Президентом України, лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком.

Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня у 86 об'єднаних територіальних громадах (69 сільських, 16 селищних, 1 міській ОТГ) у 21 області України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.