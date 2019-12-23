“Слуга народу” про вибори в ОТГ: Кожен третій мандат - наш

У партії “Слуга народу” стверджують, що за попередніми підрахунками, на виборах у 86 об'єднаних територіальних громадах їхня політсила здобула 56% підтримки українців.

По це повідомляє пресслужба політсили.

“І знову перемога «Слуги народу»! Опрацьовано 75% дільниць. Маємо 56% підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів. Отже, проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші разом узяті партії. Ми здобули 33% серед усіх учасників, включно з самовисуванцями. Кожен третій мандат – наш! Це вже третя перемога за цей рік”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, а також додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.