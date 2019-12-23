Зеленського назвали політиком року 47% українців - "Рейтинг"

Сорок сім відсотків опитаних українців вважають Президента Володимира Зеленського політиком 2019 року в Україні.

Такими є дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" упродовж 13-17 грудня 2019 року.

Водночас 10% опитаних вважають політиком року співголову фракції "Опозиційна платформа — За життя" Юрія Бойка, 9% опитаних — спікера ВР Дмитра Разумкова, 8% - лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

П'ятого президента Петра Порошенка назвали політиком року - 7% респондентів, голову політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука - 6%.

По 5% отримали лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, колишній прем'єр Володимир Гройсман та режисер Олег Сенцов.

Зокрема, Зеленський як політик року отримав підтримку серед усіх вікових та регіональних груп розподілу. Натомість Бойка, Медведчука, Рабіновича частіше обирали жителі півдня та сходу. Тимошенко – центру та заходу, Порошенка – заходу.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 13-17 грудня 2019 року.