Нормандські лідери можуть змінити Мінськ, треба лише бажання — Пристайко

За бажанням всіх країн-підписантів Мінських угод внести корективи в цей документ, вони могли б це зробити з метою рушити далі.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"Якщо чотири лідери знову б зібралися і сказали: це реально не працює, то вони можуть поміняти Мінськ коли завгодно", - сказав Пристайко.

Це, на його переконання, могло б допомогти розблокувати деякі принципові речі. Угоди – це продукт роботи делегацій, а не догма.

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Серед проблемних питань він назвав пункт про кордон, формулювання про передачу якого під контроль України є не зовсім зрозумілим. Київ намагається досягти з Москвою порозуміння, адже "якщо серйозно говорити про вибори, доведеться адаптувати пункт про кордон".

"Напевно, така амбівалентність і незрозумілість вигідна комусь, хто не хоче уточнення окремих пунктів", - зауважив дипломат.

Що стосується проблеми, чи вносити до Мінського пакета проблему окупованого Криму, глава українського МЗС зазначив: "якщо бути прагматичним, то питання Сходу треба вирішити тими механізмами, які спеціально сфокусовані на Сході, Кримські проблеми — іншими механізмами", адже поєднання них ускладнює і без того вкрай складні переговори в Мінську.

При цьому, за його словами, Україна береться за будь-які можливості для порушення цієї теми.