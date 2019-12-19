Звільнення полонених: Лутковська сказала, хто увійде в першу групу

У першу групу обміну утримуваними особами увійдуть люди, які перебувають на окупованій території, а не в Росії.

Про це сказала на брифінгу в четвер представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Валерія Лутковська.

"Це ті, хто утримується на окупованих територіях. І серед них і цивільні, і військові", - сказала Лутковська.

За її словами, часу до кінця року мало, але робиться все можливе, щоб максимально наблизити дату обміну.

На запитання, коли відбудеться відеозвʼязок з представниками гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську, Лутковська відповіла, що це залежить не лише від бажання української сторони, а має бути узгоджене з усіма сторонами, зокрема і з представниками ОБСЄ.

Лутковська не стала говорити конкретно про кількість осіб у списках через те, що вони весь час змінюються. "Ми постійно працюємо над тим, щоб підтвердити якомога більше людей, які незаконно утримуються на території Донбасу", - сказала вона.

У свою чергу, представник України у політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков зауважив, що ще не завершена робота контактної групи у 2019 році, вона буде продовжена за рахунок відеозв’язку.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовилися, що Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх" до 31 грудня 2019 року.

За останніми даними Служби безпеки України, у полоні підтримуваних Росією НЗФ на Донбасі перебувають 250 людей.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся останній наразі масштабний обмін утримуваними особами. Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.