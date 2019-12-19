Президент змінив кілька голів райдержадміністрацій у восьми областях

Президент України Володимир Зеленський змінив голів районних державних адміністрацій у Херсонській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Закарпатській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Відповідні розпорядження опубліковані на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Зеленський звільнив з посади голови Скадовської райдержадміністрації Херсонської області Віктора Турика у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України і призначив на цю посаду Світлану Покутню.

Також глава держави призначив чотирьох голів райдержадміністрацій у Дніпропетровській області, а саме: Петра Козуненка головою Петропавлівської райдержадміністрації, Станіслава Ткачова головою Синельниківської райдержадміністрації, Євгена Євтушенка головою Томаківської райдержадміністрації та Людмилу Саліженко головою Царичанської райдержадміністрації.

Окрім того Зеленський призначив чотирьох голів райдержадміністрацій у Донецькій області: Миколу Коваленка головою Ясинуватської райдержадміністрації, Олексія Рослова головою Костянтинівської райдержадміністрації, Олександра Баранника головою Добропільської райдержадміністрації та Тетяну Єрохіну головою Бахмутської райдержадміністрації.

Згідно з опублікованим розпорядженням, головою Мукачівської райдержадміністрації Закарпатської області призначено Олександра Радиша.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський змінив голів Великоберезнянської районної державної адміністрації та Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області.

"Звільнити Кірика Василя Івановича з посади голови Великоберезнянської районної державної адміністрації Закарпатської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - ідеться в розпорядженні №523/2019.

Аналогічним розпорядженням Президент звільнив Мар’яну Ладомиряк з посади голови Перечинської РДА Закарпатської області.

Натомість іншими розпорядженнями № 535/2019 та № 537/2019 глава держави призначив Ігоря Шніцера головою Великоберезнянської РДА Закарпатської області, а Ігоря Денисенка - головою Перечинської РДА Закарпатської області.

Зеленський призначив також трьох голів райдержадміністрацій у Запорізькій області, зокрема Людмилу Гришаєву - головою Гуляйпільської райдержадміністрації, Олексія Тимківа - головою Михайлівської райдержадміністрації та Віталія Татаренка - головою Новомиколаївської райдержадміністрації.

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Водночас Зеленський призначив чотирьох голів райдержадміністрацій у Івано-Франківській області, а саме: Дмитра Мариневича головою Богородчанської райдержадміністрації, Віктора Лаврика головою Долинської райдержадміністрації, Петра Іванишина головою Косівської райдержадміністрації та Ростислава Нестерака головою Тисменицької райдержадміністрації.

Згідно з розпорядженнями призначено також Олега Коваля головою Буської райдержадміністрації та Віталія Бабяка головою Турківської райдержадміністрації Львівської області.

Також глава держави призначив Леоніда Власюка головою Здолбунівської районної державної адміністрації Рівненської області.