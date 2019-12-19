Рада втретє продовжила перерву

Верховна Рада у четвер втретє продовжила перерву на 30 хвилин.

Про це з президії заявила віцеспікер Олена Кондратюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До президії надійшла заява від двох фракцій «Опозиційна платформа - За життя» і «Довіра» про оголошення перерви», - сказала Кондратюк.

Вона уточнила, що парламент поновить роботу орієнтовно об 11.40.

Як повідомляв Укрінформ, одразу після реєстрації депутатів Голова ВР Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин за заявою від фракцій «Голос» і «Батьківщина».

Перерва в роботі Верховної Ради необхідна для узгодження позицій між депутатськими фракціями щодо голосування за Виборчий кодекс із пропозиціями Президента та пакет законопроєктів про гральний бізнес в Україні, пояснив журналістам у кулуарах парламенту член фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.