Помпео може прилетіти до Києва у січні – ЗМІ

Державний секретар США Майк Помпео планує відвідати Київ 3-4 січня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українських чиновників.

"За словами українських чиновників, візит Помпео до Києва запланований з 3 по 4 січня. Очікується, що він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, додав один з українських чиновників, зазначивши, що зустріч активно підтримує Білий дім", - йдеться в повідомленні.

На даний момент посадові особи Держдепартаменту не підтвердили цю інформацію.

Водночас про плани Помпео відвідати України також писало видання Politico.

"Державний секретар США Майк Помпео, як очікується, відвідає Україну наступного місяця, щоб продемонструвати підтримку Вашингтона. Чиновник адміністрації Трампа підтвердив, що поїздка Помпео до України стане першою для нього на посту глави дипломатії США", - йдеться у публікації.

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Як повідомлялося раніше, очікується, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор до кінця року має завершити своє перебування в Києві на чолі американського посольства й повернутися в США.