Палата представників США затвердила майже $700 мільйонів допомоги Україні
Це більше на $2,3 млн, ніж було у 2019 фінансовому році, повідомила в середу співголова Українського кокусу в Конгресі США конгресвумен Марсі Каптур.
"Ця підтримка для України важлива як ніколи. Зробивши цей крок, ми в Конгресі очікуємо, що ця життєво важлива допомога, що надаватиметься в такому обсязі й термінах, допоможе цій оточеній країні в її боротьбі щодо відбиття російської агресії", - заявила у цьому зв'язку конгресвумен.
Вона підкреслила, що відважні українські чоловіки й жінки продовжують боротися, щоби захистити суверенітет своєї країни та східний фланг Європи від Росії.
Марсі Каптур також наголосила, що Конгрес США більше ніколи не має дозволити нинішній адміністрації на чолі з президентом Трампом чи будь-якому іншому уряду США "знову незаконно затримати цю допомогу".
Нагадаємо: у середу профільний комітет Сенату США підтримав законопроєкт з новими санкціями проти Росії, спрямованими на державний борг РФ, банки, які підтримують дії Кремля, російські проєкти щодо продажу зрідженого природного газу за кордон, а також на кіберсектор Росії й на осіб, наближених до її президента Володимира Путіна. Сенатор Ліндсі Грем назвав "пекельними" санкції, які готує Конгрес США.