Палата представників США затвердила майже $700 мільйонів допомоги Україні

Палата представників США затвердила двопартійну законодавчу ініціативу про бюджетне асигнування, яке передбачає $698 млн на безпеку та зовнішню допомогу Україні у 2020 році.

Це більше на $2,3 млн, ніж було у 2019 фінансовому році, повідомила в середу співголова Українського кокусу в Конгресі США конгресвумен Марсі Каптур.

"Ця підтримка для України важлива як ніколи. Зробивши цей крок, ми в Конгресі очікуємо, що ця життєво важлива допомога, що надаватиметься в такому обсязі й термінах, допоможе цій оточеній країні в її боротьбі щодо відбиття російської агресії", - заявила у цьому зв'язку конгресвумен.

Вона підкреслила, що відважні українські чоловіки й жінки продовжують боротися, щоби захистити суверенітет своєї країни та східний фланг Європи від Росії.

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Марсі Каптур також наголосила, що Конгрес США більше ніколи не має дозволити нинішній адміністрації на чолі з президентом Трампом чи будь-якому іншому уряду США "знову незаконно затримати цю допомогу".

Нагадаємо: у середу профільний комітет Сенату США підтримав законопроєкт з новими санкціями проти Росії, спрямованими на державний борг РФ, банки, які підтримують дії Кремля, російські проєкти щодо продажу зрідженого природного газу за кордон, а також на кіберсектор Росії й на осіб, наближених до її президента Володимира Путіна. Сенатор Ліндсі Грем назвав "пекельними" санкції, які готує Конгрес США.