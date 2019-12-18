Порошенко у Страсбурзі нагадав, що Путіну не можна довіряти за жодних умов

Президент Росії Володимир Путін за останні шість років не дотримав жодного слова стосовно України.

На цьому наголосив п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність», народний депутат України Петро Порошенко на засіданні Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС у середу у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Не можна довіряти Путіну за жодних обставин. Путін багато разів давав мені обіцянки упродовж останніх шести років, але жодна не була виконана», - заявив Порошенко, коментуючи перспективи виконання досягнутих 9 грудня у Парижі домовленостей саміту у нормандському форматі.

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Політик наголосив на важливості продовження міжнародного тиску на Росію та забезпеченні міжнародної присутності на окупованих територіях на сході України.

«На сході України – не конфлікт, а триваюча агресія Росії», - нагадав Порошенко колегам з Європарламенту.

Він також закликав Євросоюз і Захід інвестувати у безпеку України.

«Боротьба України за відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності – це боротьба не лише за Україну, але за всіх західних союзників, включаючи Євросоюз та наші спільні демократичні цінності. Якщо Україна зазнає поразки – постане питання, хто наступний? Тому інвестування в українську безпеку – це інвестиції до європейської безпеки, безпеки кожної країни-члена ЄС», - наголосив п'ятий президент України.