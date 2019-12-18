Комітет Ради перевірить висновки КСУ щодо "300 депутатів"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань правової політики розглянути висновки Конституційного Суду щодо законопроєктів про закріплення повноваження президента утворювати незалежні регуляторні органи (№ 1014) та стосовно зменшення конституційного складу ВР і закріплення пропорційної виборчої системи (№ 1017).

Про це спікер заявив під час засідання парламенту в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До Верховної Ради надійшли висновки Конституційного Суду України щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроєкту № 1014 «Про внесення змін до статті 106 Конституції України щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посаду і звільняти з посади директора НАБУ та директора Державного бюро розслідувань» та законопроєкту № 1017 «Про внесення змін до статей 76 і 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи». Прошу Комітет з питань правової політики розглянути висновки Конституційного Суду на своєму засіданні», - зазначив Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, Конституційний суд визнав неконституційним законопроєкт № 1014, який надає Президенту України право призначати директорів НАБУ і Держбюро розслідувань. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати КСУ у понеділок, 16 грудня.

Конституційний суд України визнав конституційним законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Великої палати КСУ у понеділок, 16 грудня.