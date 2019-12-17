Рада повернулася до роботи після перерви

Верховна Рада відновила роботу після перерви, оголошеної на вимогу двох фракцій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутати повернулися до роботи об 11.20. Перед цим Голова ВР Дмитро Разумков, оголошуючи перерву, повідомляв, що вона триватиме до 11.10.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" оголосив перерву на 30 хвилин у роботі парламенту.

В заяві, яка надійшла до президії ВР, керівники фракцій просили перерву, щоб провести політичні консультації у зв’язку з можливим ухваленням цього тижня закону про ринок землі.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко і співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко закликали перервати засідання для того, аби разом з лідерами інших фракцій поспілкуватися з учасниками акцій під стінами парламенту.

Тому Разумков, оголосивши перерву, запропонував додатково узгодити, як вона буде використана.

17 грудня, під Верховною Радою проходять одночасно кілька масових акцій: зокрема, це акції щодо ринку землі, авто з єврономерами й на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом біля Верховної Ради перебувають кілька тисяч осіб.

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13 листопада народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

14 листопада в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що референдум щодо ринку землі може відбутися до 2024 року.