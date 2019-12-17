Разумков оголосив у Раді перерву на 30 хвилин

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи «За майбутнє» оголосив перерву на 30 хвилин у роботі парламенту.

Про це спікер заявив під час ранкового засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оголошується перерва на 30 хвилин на вимогу фракцій «Батьківщина» і групи «За майбутнє», - сказав Разумков, уточнивши що перерва триватиме до 11:10.

При цьому він звернув увагу, що в заяві, яка надійшла до президії Верховної Ради, керівники фракцій просять оголосити перерву для того, щоб провести політичні консультації у зв’язку з можливим ухваленням цього тижня закону про ринок землі.

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко і співголова депутатської групи «За майбутнє» Тарас Батенко закликали перервати засідання для того, аби разом з лідерами інших фракцій поспілкуватися з учасниками акцій під стінами парламенту.

Тому Разумков, оголосивши перерву, запропонував додатково узгодити, як вона буде використана.

Окрім того, він поставив на голосування пропозицію скасувати з цією метою планову перерву в роботі ранкового засідання, яка зазвичай триває з 12:00 до 12:30. Однак цю пропозицію депутати не підтримали: «за» проголосували лише 218 парламентаріїв.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 17 грудня, під Верховною Радою проходять одночасно кілька масових акцій: зокрема, це акції щодо ринку землі, авто з єврономерами і на підтримку законопроєктів щодо Трудового кодексу. Загалом у районі Верховної Ради перебувають кілька тисяч осіб.

13 листопада народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

14 листопада в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що референдум щодо ринку землі може відбутися до 2024 року.