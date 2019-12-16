Реінтеграція Донбасу: Коляда розповіла в ООН про першочергові завдання

Для об’єднання країни, яка постраждала внаслідок російської агресії, головне - реінтеграція ментальна.

На цьому наголосила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда на пленарному засіданні 74-ї Генасамблеї ООН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

«Ми намагаємося об’єднати нашу країну. Головна мета – реінтеграція ментальна, а вже потім – відновлення територій. У центрі уваги – людина, з її проблемами та потребами», - заявила міністр.

Вона подякувала усім партнерам, які допомагають Україні у цей тяжкий час. За словами міністра, по обидва боки лінії розмежування працює 50 гуманітарних міжнародних агентств, за 5 років було надано допомоги на суму 540 млн доларів. Тепер же настав час «для поступового, але рішучого переходу від принципів ургентного гуманітарного реагування до ефективних програм розвитку», підкреслила Коляда.

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Міністр розповіла про завдання, які вирішує держава для реінтеграції Донбасу. Зокрема, суттєво спрощено процедуру перетину лінії розмежування для мешканців тимчасово окупованих територій, аби полегшити їм доступ до адміністративних, освітніх, медичних послуг. Крім того, держава формує нову ефективну програму інвестиційного розвитку регіону, з акцентом на інфраструктурних проєктах, які можуть сприяти зміні економічної структури регіону.

За словами Коляди, активізовано й роботу з формування ефективної інформаційної політики, оскільки саме в інформаційному середовищі розпочалася агресія, а також ведеться моніторинг ситуації. «Особлива увага – Криму. Наше завдання фіксувати всі випадки порушень прав людини та інтересів держави», - наголосила у цьому контексті міністр.

Держава, за словами глави Мінветеранів, також працює над програмою компенсації за зруйноване житло та низкою житлових програм для внутрішньо переміщених осіб.

Фото: Оксана Гаврилюк\Facebook