Глава Мінветеранів розповіла в ООН про гуманітарні проблеми на Донбасі

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда розповіла в ООН про гуманітарні проблеми на Донбасі, спричинені російською агресією.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, в понеділок міністр виступила на пленарному засіданні 74-ї Генасамблеї ООН, де розглядалося питання координації в галузі гуманітарної допомоги з боку ООН.

"2075 днів у моїй країні триває збройна агресія Російської Федерації, - сказала вона. - За цей час загинуло понад 13 тисяч громадян України, з них 3345 мирних мешканців, 172 – діти.

У селищі Піски, у минулому респектабельному населеному пункті поблизу Донецька, за словами Коляди, на сьогодні проживає шість родин, "які не мають ні сил, ні фінансової спроможності виїхати з-під щоденного вогню".

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Коляда продемонструвала фотознімки, що ілюструють життя у прифронтовій зоні та на окупованій території. Щоденно десятеро дітей з окупованого села Старомар’ївки добираються до школи в контрольованому українською владою селі Гранітному, розповіла вона. "Чотири кілометри по замінованій стежці та напівзруйнованій кладці. Це відбувається настільки регулярно, що google-карти проклали відповідний маршрут", – додала вона.

За словами Коляди, у прифронтовій зоні мешкає близько 100 тисяч дітей. З 2014 року від мін загинуло 7 дітей, травмовано 29.

На території окупованого Криму, наголосила міністр, відбуваються арешти мирного населення, переслідування за політичними, етнічними та релігійними ознаками, закриваються українські школи, знищується українська та кримськотатарська ідентичність, знищується культурна спадщина України. Місяць тому, зазначила Коляда, російський суд у Калузі оголосив "остаточне рішення" про виселення Кримської єпархії ПЦУ з будівлі кафедрального собору Рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі. Водночас було прийнято рішення про знесення каплиці ПЦУ в Євпаторії.

Понад 100 громадян України в Криму, нагадала міністр, "ув’язнені за відверто політичними мотивами". Протягом тільки 2014 року більш як 500 тисяч громадян Росії переселено до Криму, зазначила глава Мінветеранів. "Триває жорстка мілітаризація півострова", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму, а також частин Чорного та Азовського морів, у якій міститься пункт про захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру на окупованій території. 18 грудня очікується ухвалення резолюції щодо захисту прав людини в Криму, схвалену раніше Третім комітетом ГА ООН.