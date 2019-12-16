ОБСЄ з початку року зафіксувала загибель 18 цивільних на Донбасі

З початку 2019 року кількість підтверджених СММ ОБСЄ жертв серед цивільного населення становить 145 осіб: 18 загиблих і 127 поранених.

Про це йдеться у черговому звіті про роботу Місії.

"У період із 25 листопада до 8 грудня Місія зафіксувала приблизно 8 900 порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 1 600 вибухів, які були зосереджені переважно в чотирьох гарячих точках у Донецькій області - супроти 12 900 порушень режиму припинення вогню, зокрема орієнтовно 3 300 вибухів, за попередній двотижневий період", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено у звіті, СММ підтвердила інформацію про одну жертву серед цивільного населення: жінка зазнала вогнепального поранення грудної клітки та відкритого перелому лівої руки, коли 25 листопада разом зі своїм 20-місячним сином йшла мостом у Мар’їнці.

Читайте також: Окупанти двічі затримали спостерігачів ОБСЄ біля ділянок розведення сил

"Інцидент стався на відстані приблизно 1 км від лінії зіткнення. З початку 2019 року кількість підтверджених Місією жертв серед цивільного населення становить 145 осіб: 18 загиблих і 127 поранених", - йдеться у звіті.

Також СММ за згаданий період зафіксувала 13 одиниць озброєння, розміщених із порушенням відповідних ліній відведення - супроти 35 одиниць за попередній двотижневий період.

Крім того, місія продовжувала фіксувати "військову присутність і присутність військового типу, зокрема у житлових районах і поблизу них".