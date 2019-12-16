Фракція "Слуга народу" сьогодні обговорить ринок землі — Арахамія

Члени фракції "Слуга народу" на засіданні у понеділок обговорять законопроєкт про відкриття ринку землі.

Про це голова фракції Давид Арахамія сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні переважно будемо розмовляти про ринок землі", - наголосив Арахамія, відповідаючи на питання, які теми буде обговорювати "Слуга народу" на засіданні фракції.

На його думку, є 70-відсоткова ймовірність того, що Рада ввійде в розгляд законопроєкту про ринок землі у другому читанні на цьому пленарному тижні.

Арахамія нагадав про напад на члена фракції "Слуга народу" Михайла Ананченка, який пов'язують з позицією депутата щодо відкриття ринку землі.

"Правоохоронні органи нас попередили, що ці напади можуть продовжуватися цього тижня. Тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони, фактично, чи не прийшли до зали, коли буде голосування, чи змінили свою думку і не голосували", - зазначив він.

Голова фракції "Слуга народу" також повідомив, що нараді обговорюється питання зменшення концентрації землі в одні руки з 200 тисяч гектарів, передбачених у законопроєкті після першого читання.

"Уже ми спілкуємося про 50 тисяч, які можливо буде ще більш зменшено - можливо, буде 20, 10 чи 5 (тисяч гектарів землі в одні руки, - ред.)... Ми сьогодні на фракції, зокрема, будемо про це казати", - зазначив Арахамія.

Він наголосив, що занепокоєння щодо продажу землі іноземцям було також враховано, і до результатів референдуму земля не буде продаватися іноземцям.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.

Президент Володимир Зеленський пропонував провести референдум з питання продажу української землі іноземцям.

Зі свого боку, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов 14 листопада повідомив, що до ухваленого законопроєкту про ринок землі будуть внесені правки щодо референдуму.

14 листопада в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що референдум щодо ринку землі може відбутися до 2024 року.