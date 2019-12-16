Пристайко прийде зі звітом у Раду

Верховна Рада у п’ятницю під час години запитань до уряду заслухає міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Таке рішення ухвалено на Погоджувальній раді у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пропозицію заслухати главу МЗС висловила співголова фракції партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Нам би дуже хотілося під час години запитань до уряду заслухати і міністра закордонних справ (якщо Президент не знаходить можливості звітувати перед парламентом про міжнародні перемовини, то ми з радістю заслухаємо міністра закордонних справ), і міністра у справах ветеранів - щодо того якою є позиція і політика нинішньої влади щодо психологічної реабілітації і допомоги ветеранам», - зазначила вона.

Коли Голова ВР Дмитро Разумков запитав, з якої саме теми пропонується заслухати Пристайка, Геращенко зауважила, що протягом 4-х місяців Україна має підготуватися до наступного саміту в нормандському форматі. «Під час цієї підготовки мають бути прийняті певні закони. Але які закони - ніхто не знає. Так само в турборежимі потім будуть подані законопроєкти про амністію, про "формулу Штайнмаєра", яку буде закріплено на постійній основі», - пояснила співголова фракції «Євросолідарності».

Члени Погоджувальної ради за погодженням спікера підтримали лише одну пропозицію від Геращенко - щодо звіту у парламенті 20 грудня міністра закордонних справ.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату — президентів України, Франції, РФ та канцлера Німеччини.