МЗС: Україна отримала агреман на призначення Єльченка послом у США

Сполучені Штати Америки дали згоду на призначення новим послом України в США Володимира Єльченка.

Про це заявив у інтерв'ю агенції УНІАН міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Ми вже отримали агреман (попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави. - ред.). З кандидатурою ми визначилися ще два місяці тому - це є наш теперішній представник в ООН Володимир Єльченко", - сказав Пристайко.

Він додав, що українська сторона вже отримала агремани щодо певної кількості послів у інших країнах, а по деяких є готові укази.

"Ми найближчим часом зможемо оприлюднити укази щодо призначення цілої низки керівників важливих для нас місій", - пообіцяв глава зовнішньополітичного відомства.