Україна повідомила США про зацікавленість у призначенні спецпредставника замість Волкера

Міністерство закордонних справ України повідомило американській стороні про зацікавленість у призначенні нового спецпредставника США з питань України після відставки Курта Волкера.

Про це заявив у інтерв'ю агенції УНІАН міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Я говорив з посланцем Державного департаменту про те, що нам цікаво мати таку людину, яка мала б можливість очолити команду переговорів з американського боку", - сказав Пристайко.

Він поінформував, що обговорювалися різні варіанти реалізації цього побажання української сторони.

"Може бути варіант Вікторії Нуланд, коли вона була офіційним представником Державного департаменту і одночасно помічником державного секретаря, відповідаючи за регіон. Це зручно в тому контексті, що ти усвідомлюєш, що відбувається у цьому регіоні. В тебе є люди, які професійно працюють, тобто дипломати, які працюють на цих напрямках. З іншого боку - те, що робив Курт Волкер. Він був звільнений від щоденних обов’язків на всіх напрямках, і міг концентруватись тільки на напрямку нормандського процесу. Обидва варіанти забезпечення цікаві по-своєму, і нам вони важливі", - зазначив міністр.

За його словами, Україна відчуває дефіцит цієї роботи з американської сторони, і хотіла б, щоб ця посада була зайнята в будь-якій формі якомога швидше.