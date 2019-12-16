Разумков прокоментував бійку “свободівців” зі “слугою народу”

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував бійку у приміщенні комітетів Верховної Ради.

Про це Разумков сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, ми бачили достатньо ганебні прояви поведінки на засіданні комітету - я маю на увазі напад на народного депутата колишніх народних депутатів. Я сподіваюся, що також правоохоронні органи дали вже свою оцінку і доведуть це до кінця, і це не повинно бути пов'язано, чи це народний депутат, чи не народний депутат", - сказав спікер.

Разумков додав, що також не повинно впливати те, яку політичну силу представляють чинні або колишні народні депутати, а закон "повинен бути один".

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань - членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції партії "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.

Пізніше народний депутат Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.

12 грудня лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок поінформував, що правоохоронці затримали колишнього народного депутата Олексія Кайду за заявою Богданця.

Згодом Кайді повідомили про підозру - йому інкримінують завдання тілесних ушкоджень народному депутату України.