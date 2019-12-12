Бійка зі “слугою народу”: свободівця Кайду відпустили на поруки
Про це повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок у Facebook.
"Олексій Кайда - особиста порука нардепів (рішення Печерського суду)", - написав він.
Сам ексдепутат на своїй сторінці у соцмережі подякував "усім, хто переживав, підтримував і молився".
Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань - членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції партії "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.
Пізніше народний депутат Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.
12 грудня лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок поінформував, що правоохоронці затримали колишнього народного депутата Олексія Кайду за заявою Богданця.
Згодом Кайді повідомили про підозру - йому інкримінують завдання тілесних ушкоджень народному депутату України.