Бійка зі “слугою народу”: свободівця Кайду відпустили на поруки

Печерський районний суд Києва відпустив на поруки колишнього народного депутата 7 скликання Олексія Кайду, затриманого у справі про бійку у приміщенні комітетів Верховної Ради.

Про це повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок у Facebook.

"Олексій Кайда - особиста порука нардепів (рішення Печерського суду)", - написав він.

Сам ексдепутат на своїй сторінці у соцмережі подякував "усім, хто переживав, підтримував і молився".

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань - членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції партії "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.

Пізніше народний депутат Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.

12 грудня лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок поінформував, що правоохоронці затримали колишнього народного депутата Олексія Кайду за заявою Богданця.

Згодом Кайді повідомили про підозру - йому інкримінують завдання тілесних ушкоджень народному депутату України.