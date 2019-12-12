“Свободівцю” повідомили про підозру в побитті депутата після аграрного комітету

Прокуратура Києва повідомила про підозру одному з учасників сутички, яка сталася 11 грудня у приміщенні комітетів Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Слідчі Печерського управління поліції за погодження Київської місцевої прокуратури №6 повідомили про підозру одному з учасників сутички, що сталася у середу, 11 грудня 2019 року, у приміщенні комітетів Верховної Ради України”, - зазначають у прокуратурі.

Чоловікові інкримінують завдання тілесних ушкоджень народному депутату України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань - членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції партії "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.

Пізніше народний депутат Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.

12 грудня лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок поінформував, що правоохоронці затримали колишнього народного депутата Олексія Кайду за заявою Богданця.